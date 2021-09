Amici Atalanta Pontirolo, un defibrillatore in dono al Comune L’iniziativa solidale per il Comune di Pontirolo, il dispositivo salvavita è posizionato nelle vicinanze del parco di via Verdi.

L’inaugurazione è datata 7 ottobre 2019. Allo scoccare dei primi due anni di vita il club Amici dell’Atalanta «Bassa Pontirolo» ha già bruciato le tappe nel senso più ampio del termine. L’ultima lodevole iniziativa in ambito sociale è la donazione di un defibrillatore salvavita al Comune di Pontirolo, posizionato nelle vicinanze del parco di via Verdi. È stato possibile grazie alla raccolta fondi ricavata dalla vendita di mascherine anti Covid riconducibili all’amata squadra atalantina. Un gesto di solidarietà che il sindaco Gigliola Breviario ha sottolineato con immensa gratitudine ai rappresentanti dell’associazione dei supporter nerazzurri del territorio. Presidente del club è Stefano Pagnoncelli, super tifoso atalantino, la cui passione gliela ha trasmessa il papà sin da bambino. Da allora ha seguito la Dea ovunque e in questi ultimi anni di risultati esaltanti non sta più, come si usa dire, nella pelle. Il suo certificabile entusiasmo ha contagiato alle stelle i numerosi soci del club puntualmente presenti, a loro volta, sugli spalti degli stati che ospitano i nerazzurri.

Dell’attività svolta dall’associazione è orgoglioso pure il numero uno del Centro di coordinamento degli «Amici», Marino Lazzarini: «A tempo di record – spiega – Pagnoncelli ha portato il suo club a primeggiare tra le nostre quasi cento sezioni sparse un po’ ovunque tra Bergamo e provincia. La sua dinamicità coniugata con l’inarrestabile voglia di essere utile nel sociale ha contagiato tutti coloro che gli stanno vicino. Gli Amici di Pontirolo stanno testimoniando alla lettera ciò che recita il nostro statuto redatto oltre mezzo secolo fa e cioè che il tifo per l’Atalanta e le attività benefiche, sociali e ricreative vanno declinate nella stessa maniera. Avanti, naturalmente, così».

