Anche quest’anno «Il Bello delle Donne»

Dodici mesi di solidarietà con la Zanetti Presentato il 16° calendario con le giocatrici protagoniste. Il ricavato andrà in beneficenza andrà all’associazione «Salute Donna onlus».

Già sono belle di loro, perché così mamma le ha fatte. Se poi ci si mette anche la mano di un fotografo di comprovata bravura – nel nostro caso Antonio Finazzi – il risultato è una stravittoria, un 3-0 senza se e senza ma. E il titolo del calendario solidale 2020 del Volley Bergamo Zanetti, presentato giovedì 5 dicembre in Sala Traini, ne diventa una inevitabile conseguenza: «Il Bello delle Donne».

Calendario Zanetti 2020 - Il presidente Luciano Bonetti

Una per mese, le 12 giocatrici della Zanetti sono ritratte mentre sfoggiano sorrisi che vanno diritti al cuore. Come sempre, la natura del progetto è benefica: non per niente stiamo parlando di un «calendario solidale», curato sul piano grafico da «Teknet» e giunto alla sedicesima edizione. Questa volta è stata scelta come beneficiaria l’Associazione «Salute Donna onlus», una realtà che aiuta le donne colpite da patologia tumorale a trovare conforto in modo da riprendere un cammino interrotto, grazie all’assistenza e all’aiuto psicologico nei momenti difficili della malattia.

