Atalanta, boom di abbonamenti

Oltre 5mila in soli tre giorni in Curva Nord Riempita con soli abbonamenti in prelazione già più metà della nuova curva.

5.147 abbonati. Nei primi tre giorni della campagna abbonamenti l’Atalanta ha già riempito ben più di metà della nuova Curva Nord Pisani del Gewiss Stadium, pronta entro il 22 settembre prossimo con 9.135 posti previsti a sedere e coperti. La prima fase di prelazione, riservata ai detentori di tessera 2018-2019 negli ex settori Curva Pisani, Distinti Nord e Laterale scoperta Ubi-lato Nord, dato delle 19 di lunedì 12 agosto, sta facendo registrare cifre da record. Fino alle 13 di domenica erano 4.011; sabato, alle 13, 3 ore dopo l’apertura delle vendite, 2 mila, fino a salire alle 3.592 dell’aggiornamento serale. Le prelazioni per il nuovo settore scadono sabato 17 agosto.

Dal 19 al 22 le prelazioni per gli altri settori dello stadio, dal 24 al 7 settembre quelle ordinarie e speciali con cambio posto e settore eccetto la Curva Nord, dal 9 al 14 settembre la vendita libera. L’obiettivo è superare i 15.676 abbonati dell’annata scorsa, terzo record di sempre dopo i 17.740 del 1984-1985, al ritorno della squadra in serie A dopo quattro anni in B intervallati da uno in C1, e i 16.195 della serie B 2010-2011.

