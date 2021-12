Atalanta, due positivi nel gruppo squadra. Attivate tutte le procedure del protocollo Con un breve comunicato la società nerazzurra ha annunciato le due positività. Positivi anche nella squadra Mascio di Treviglio in serie A2 di basket.

Due positivi al Covid-19 anche nel gruppo squadra dell’Atalanta, lo ha comunicato giovedì 30 dicembre la società con un avviso apparso sul sito internet.

«Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

E proprio in queste ore è arrivata la comunicazione anche del Mascio Blu Basket di Treviglio che ha comunicato che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, alcuni membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I soggetti positivi sono in quarantena ed il resto del gruppo è in isolamento fiduciario, seguendo le procedure previste.

