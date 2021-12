Covid, positivi nel Treviglio e la Lega posticipa la ripresa del campionato di A2 di basket Nella mattinata di giovedì 30 dicembre la comunicazione della società trevigliese della positività nel gruppo squadra, poche ore dopo la decisione della Lega Pallacanestro di rinviare le gare del 2 e del 9 di gennaio per i molti casi che hanno colpito le squadre del torneo.

«Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore colpendo anche pesantemente diversi Club di Serie A2, il Settore Agonistico FIP ha accolto la richiesta di LNP di posticipare l’intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio.

Creando, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare ad oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022.

I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente, sempre in accordo tra LNP e Settore Agonistico FIP.»

La gara della 13a giornata Gruppo Mascio Treviglio-S.Bernardo CineLandia Park Cantù (inizialmente in calendario domenica 2 gennaio 2022) viene così posticipata a domenica 16 gennaio 2022, sempre con inizio alle 18 al PalaFacchetti di Treviglio.

In mattinata era arrivato il comunicato della società trevigliese che annunciava la positività di alcuni membri del team: «La Mascio Blu Basket di Treviglio comunica che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, alcuni membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I soggetti positivi sono in quarantena ed il resto del gruppo è in isolamento fiduciario, seguendo le procedure previste».

