Atalanta, è ufficiale: Gollini al Tottenham. «Con lui traguardi che resteranno nella storia del club» L’Atalanta ha ufficializzato la cessione al Tottenham di Pierluigi Gollini a titolo temporaneo con diritto di opzione pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento della ventesima presenza stagionale.

Col giocatore a disposizione del suo nuovo club a Londra da giovedì sera, l’Atalanta ha ufficializzato la cessione al Tottenham di Pierluigi Gollini a titolo temporaneo con diritto di opzione pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento della ventesima presenza stagionale. Il riscatto del cartellino è fissato a 15 milioni; definito anche il prestito oneroso (3 milioni) per una eventuale seconda stagione con la stessa formula.

«Nel ringraziare Pierluigi per aver contribuito nelle sue quattro stagioni e mezza in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi che resteranno nella storia del Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista professionale che personale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra. In bocca al lupo Pierluigi!», si legge nella nota sul sito ufficiale. Per il portiere di Poggio Renatico, arrivato a Bergamo il 14 gennaio 2017 in prestito dall’Aston Villa e riscattato a 5 milioni l’8 giugno 2018, 109 partite complessive in nerazzurro di cui 87 in serie A, 8 in Coppa Italia, 4 in Europa League e 10 in Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA