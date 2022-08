Atalanta, ecco Lookman. Ha firmato per 4 anni, sabato in campo a Valencia

«Benvenuto Ademola!». Due parole per mettere fine a un lungo inseguimento, di fatto coronato nei dettagli già da alcuni giorni ma ufficializzato solo nella serata di giovedì 4 agosto (dopo le visite mediche già effettuate il giorno prima) con una nota sul sito ufficiale della società. Ademola Lookman è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta, e già sabato sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, in Spagna sul campo del Valencia. Ala o seconda punta, classe ’97, Lookman proviene dal Rasen Ballsport Leipzig di Lipsia, la squadra tedesca che nella scorsa primavera ha eliminato l’Atalanta nei quarti di finale di Europa League. Lui però non c’era, essendo in prestito al Leicester in Premier League. Ha firmato con l’Atalanta un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione. Nato a Wandsworth (Londra), nazionale nigeriano a livello senior dopo aver giocato nelle selezioni giovanili inglesi, è cresciuto nel Charlton e passato anche dall’Everton e dal Fulham. Lo scorso anno ha giocato in prestito nel Leicester, dove ha conosciuto Lee Congerton, attualmente uomo mercato dell’Atalanta per l’estero. L’operazione, che prevede il trasferimento a titolo definitivo, è sulla base di 12 milioni di cartellino più 3 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.