Atalanta, svelate le nuove maglie. Nerazzurro classico e bianco con profili

Tradizionali righe nere e azzurre per la prima maglia gara, quella home. Nella parte interna del colletto è riportata, come ormai da tradizione, la frase «La maglia sudata sempre» mentre nella parte posteriore, subito sotto il colletto, è presente la scritta «Atalanta Bergamo», per sottolineare il legame tra il club e la sua città. Questo dettaglio è ripreso anche nell’inserto in poliestere cucito nella parte interna del fondo della maglia, dove si alterna al logo della società nella versione monocolore.Come vuole la tradizione è il bianco invece il colore protagonista della maglia away, il nero e l’azzurro sono sempre presenti, ma nella parte superiore delle spalle, nel colletto e nei bordi in costina delle maniche. Anche nella maglia da trasferta sono presenti la frase «La maglia sudata sempre», collocata nella parte interna del colletto, e la scritta «Atalanta Bergamo» nella parte posteriore. Il logo sulla maglia da trasferta è quello di Atalanta che corre realizzato con un ricamo color oro.