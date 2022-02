Atalanta, trattative in corso: l’ultima voce porta a Boston Nuovi aggiornamenti sull’operazione: si fa il nome di Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics. Trattativa in corso, il timone operativo resterà alla famiglia Percassi.

Nuovi aggiornamenti, nella mattinata di sabato 19 febbraio, sulla vicenda della cessione di quote dell’Atalanta. A quanto si apprende, la trattativa è in corso, e sarebbe in campo una cordata statunitense di primo livello per la società di Percassi. Il «Sole 24 Ore» di oggi fa il nome dell’imprenditore statunitense che guida il consorzio Usa, quello di Stephen Pagliuca, noto per essere presidente del ricchissimo fondo di private equity americano Bain Capital. Ma lo stesso Pagliuca possiede importanti attività in ambito sportivo, in quanto co-proprietario di una delle più importanti squadre di basket americane, i Boston Celtics. Pagliuca, che investirebbe a titolo personale, sarebbe il nome principale della cordata americana, composta da altri investitori di New York, che si suddividerà la quota messa in vendita dalla famiglia Percassi.

La famiglia Percassi resterebbe con il 45% quindi come maggior azionista singolo mentre il restante 55% sarebbe suddiviso tra la cordata statunitense e altri piccoli soci. La valutazione del club - sempre secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore - supererebbe i 400 milioni di euro e si avvicinerebbe ai 500 milioni. Sul tavolo una governance che permetterà alla famiglia Percassi di rimanere nella società con ruoli manageriali immutati, in particolare il ruolo di amministratore delegato resterebbe a Luca Percassi.

