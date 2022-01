Basket, Treviglio batte l’ex capolista Cantù. Bergamo cade a Mestre Grande vittoria per la Mascio, brutto scivolone per la Withu.

Evviva la Mascio che prevale al PalaFacchetti sulla titolata Cantù, favorita al salto in serie A1. Film della gara vietato ai deboli di cuore visto che l’equilibrio sul parquet e verdetto sancito nell’ultimo giro di lancette con il tabellone che a 30 secondi dalla sirena certificava il pareggio a quota 75. A quel punto Miaschi realizzava due tiri dalla lunetta (dopo aver subito fallo) e statega Rodriguez ha piazzato la bomba decisiva.

82-75 il risultato finale con la tifoseria che esplode di gioia. I migliori della Mascio in primis il giovane ma titolarissimo Miaschi (24) seguito da Rodringuez (19) e dal tuttofare Langston (18). Non eccelso l’esordio dello statunitense Sollazzo con nelle gambe però due soli allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Con questa preziosa vittoria la Mascio conferma le ambizioni a giocarsela fino alla fine per la promozione nella massima serie.

Nessun riscatto, invece, per la Withu sconfitta anche a Mestre per 80-76. Si tratta del secondo flop di fila nel giro di quattro giorni dopo la batosta di mercoledì scorso a Cremona contro la Juvi. Se non altro a Mestre si è vista una formazione concentrata e desiderosa di vincere. Partita dagli alti e bassi, segno evidente che alla squadra dell’allenatore Devis Cagnardi manca ancora un tassello alla rosa che potrebbe fornire quella tranquillità in più a una stagione non certo facile.

