Basket, Treviglio contro Capo d’Orlando

Bergamo sfida la capolista Derthona Treviglio e Bergamo rispettivamente contro Capo d’Orlando e Derthona domenica 21 marzo. Trevigliesi in corsa verso i playoff al PalaFacchetti (alle 16,30) con i penultimi della classifica impegnati a salvaguardare la serie A2.

Pronostico nettamene dalla parte del club della Bassa reduce dalla meritata vittoria esterna con Piacenza. Certo, i campani non si trasferiranno al Nord in gita turistica considerata, appunto, l’ingrata posizione in graduatoria. In ogni caso coach Devis Cagnardi conta sulla concentrazione dei giocatori che, acquisendo la posta in palio, consoliderebbero il prefissato obiettivo di partecipare alla successiva fase del campionato con le altre avversarie big del girone. A disposizione dell’allenatore pisognese i dieci titolari.

Diametralmente opposto il discorso sulla Withu chiamata a sovvertire le previsioni avverse. Ad attenderla all’appuntamento in trasferta nientemeno che la capolista, candidata al salto in A1. Nonostante ciò sperare non costa niente per cui la formazione di Marco Calvani dovrà quanto meno tentare di ribaltare i pronostici della vigilia. Del resto l’operazione salvezza impone risultati miracolosi su ogni campo. Si auspica una prestazione sul copione di quella certificata nell’ultimo turno di mercoledì allorquando capitan Zugno e soci misero sotto Biella in maniera inequivocabile. General manager di Derthona è l’esperto ex Ferencz Bartocci che ha detto: «Dobbiamo riscattare subito la non annunciata sconfitta tra le mura amiche contro Mantova per rinsaldare il ruolo di capolista condiviso con Torino». Palla a due alle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA