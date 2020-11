«Bergamaschi, popolo di lottatori» - Video

Gomez per la campagna «Like a Viking» Il capitano dell’Atalanta, ambassador del videogioco Assassin’s Creed Valhalla, protagonista della campagna «Like a Viking», un video per promuovere lo spirito combattivo della città di Bergamo, ben interpretato dalla squadra di cui il Papu è capitano.

«Essere il primo a sacrificarsi, con lealtà e coraggio: questo è guidare una squadra». Comincia così, #LIKEAVIKING, il video della campagna che vede protagonista il capitano dell’Atalanta Papu Gomez, ambassador di Assassin’s Creed Valhalla, ultimo episodio del videogioco targato Ubisoft più celebre al mondo. Il campione argentino insieme al kolossal dei videogame vuole rendere omaggio alla città di Bergamo ed allo spirito combattivo dei suoi abitanti, simboli della lotta al Covid e di come non ci si debba mai arrendere di fronte alle avversità, ma continuare a lottare «Like a Viking».

Il Papu Gomez, nonostante caratteristiche fisiche che vedono il campione argentino agli antipodi rispetto all’iconica stazza dei guerrieri vichinghi, in realtà grazie al suo carattere ed alla determinazione mostrata dentro e fuori del campo ben interpreta i valori e la determinazione del popolo scandinavo, le cui gesta nel IX secolo sono raccontate in Assassin’s Creed Valhalla. La stessa determinazione che contraddistingue la città di Bergamo e che viene celebrata attraverso la campagna #LIKEAVIKING.«I bergamaschi sono storicamente un popolo di lottatori – afferma il Papu Gomez – io e la mia squadra cerchiamo di mettere i loro valori in campo. Proprio come il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla, ci sentiamo dei guerrieri: in allenamento e durante le partite cerchiamo di rappresentare un popolo come Bergamo, una città che ha sofferto tanto nell’ultimo periodo. Vogliamo cercare di rendere i cittadini di Bergamo sempre di più orgogliosi di noi».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

La campagna «Like a Viking» celebra lo spirito combattivo della città di Bergamo e sottolinea il modo in cui vanno affrontate le difficoltà e le prove che la vita, come in questo ultimo periodo, ci pone davanti: con la consapevolezza che i limiti non esistono e che anche gli ostacoli più duri si possono superare se affrontati con lo spirito giusto. Il video inizia con l’inquadratura di un campo da gioco abbandonato, metafora della città rimasta deserta durante il periodo del lockdown. A scendere in campo arriva il Papu Gomez con uno sguardo fiero e deciso, proprio come lo spirito della città rappresentata sul rettangolo di gioco da lui ed i suoi compagni. Un atteggiamento che lo accomuna al clan vichingo di Eivor, protagonista del videogioco Assassin’s Creed Valhalla, che nel IX secolo d.C. lasciavano le terre scandinave alla ricerca di fortuna in Inghilterra. Entrambi, Papu ed Eivor, «ead like a viking» guidano la propria squadra alla conquista dei rispettivi obiettivi.

Combattere ogni giorno significa a volte anche cadere. Lo sanno bene i cittadini di Bergamo, duramente provati durante i giorni più duri della pandemia. Ma combattere vuol dire anche lottare al fianco delle persone che ami. «Questo significa amore e rispetto», afferma il Papu Gomez durante il video della campagna #LIKEAVIKING mentre la sua compagna gli tende la mano per rialzarsi. «Proteggere le nostre strade, sostenere la nostra comunità». Questa è la forza di vivere uniti ben espressa dal Papu e dal team orobico da lui capitanato e che ben interpreta anche lo spirito di unione che contraddistingue gli abitanti di Bergamo. Una simbiosi, quella tra calciatori e bergamaschi, ben sintetizzata nel claim «Live Like a Viking» e nelle parole del Papu Gomez, intento a tirare in porta e gonfiare la rete, che concludono il video: «Cadere per poi risollevarsi, unirsi in un solo coro. Questo è lottare per vincere!».

«Like a Viking» celebra la città di Bergamo e rappresenta tutti coloro che sono ambiziosi e che durante i giorni della pandemia hanno dimostrato di essere coraggiosi, senza lasciarsi mai prendere dallo scoramento. Uno stile di vita contraddistinto dalla determinazione a conquistare qualsiasi obiettivo, e la consapevolezza che il mondo intero è un luogo da esplorare e conoscere. La campagna è ben interpretata dal video motivazionale che vede protagonista il Papu Gomz, e che invita tutti a vivere la vita come un guerriero vichingo, con coraggio e determinazione, e con lo spirito di chi crede fermamente che qualsiasi limite possa essere superato. Proprio come Eivor, il predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie protagonista di Assassin’s Creed Valhalla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA