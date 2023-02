Bergamo vince: 3-1 contro Novara

Strappata con autorità ad un Novara che nulla ha potuto di fronte ai 23 punti di Lanier, best scorer e MVP, ai muri di Butigan e Stufi, alla regia di Gennari e a una prestazione corale che non ha lasciato scampo alle piemontesi.

La gara

Bergamo apre le danze con un sestetto collaudato: Gennari-Lorrayna, Lanier-Cagnin, Butigan-Stufi e il libero Cecchetto. E inizia subito a volare. Novara risponde con la diagonale Battistoni-Ituma, con le centrali Chirichella e Danesi e con Bosetti, Adams e il libero Fersino a completare lo schieramento. Le rossoblù trovano in Lorrayna e Lanier due terminali ispirati e spingono al +5 (9-4). Sul 15-13 Novara prova a cambiare con Karakurt e Cambi, ma le padrone di casa non si fermano (18-13). Quando le piemontesi tentano di nuovo di accorciare (19-17) Lorrayna prima e Lanier (6, 60%) poi riportano le distanze (22-18) fino alla chiusura di set al 25-21.

E’ ancora Lanier a tenere alto il ritmo dell’attacco bergamasco (8, 80%) in avvio di secondo parziale: Novara prova a ritrovare il proprio gioco, si tiene in vantaggio fino al pareggio di Partenio (17-17) entrata in corsa. Da qui le rossoblù non cedono il passo e vanno a portarsi sul due a zero (25-20).