«Birthday Match», l’asta benefica ha raggiunto 22.210 euro

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione tra Atalanta BC e Bergamo Tv: il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Amici della Pediatria, Aido, Aob, Uildm e Amici del Trapianto. L’asta si era aperta ufficialmente con la puntata di «TuttoAtalanta» del 17 ottobre e si è conclusa il 31 ottobre: in queste due settimane la redazione della trasmissione ha ricontattato i vincitori e così le promesse di pagamento si sono tradotte in realtà.