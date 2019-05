Caccia alla sciarpa dell’Atalanta

Già 10 mila prenotate - Ecco cosa fare Una speciale sciarpa per celebrare la finale di Coppa Italia: sarà abbinata al giornale in vendita sabato 11 maggio. Un gadget commemorativo dedicato a Lazio-Atalanta. E già diecimila sono state prenotate.

L’Atalanta sta per vivere un momento storico: la finale di Coppa Italia in gara unica è un evento che ha un solo (e confortante) precedente in centododici anni di vita del club nerazzurro. L’Eco di Bergamo, da sempre, è legato alla storia dell’Atalanta, il cui compleanno cade il 17 ottobre, giorno in cui – nel 1907– il giornale riportò la notizia della nascita della nuova società: per questo motivo, un’occasione del genere non poteva non offrire qualcosa di speciale.

L’Eco di Bergamo ha ideato quindi un’iniziativa legata alla finale di Coppa Italia (in programma mercoledì 15, alle 20,45, a Roma, contro la Lazio): sabato 11 maggio, abbinata al quotidiano, ci sarà una sciarpa nerazzurra, acquistabile a 7,60 euro, oltre al prezzo del quotidiano. Potranno comprarla anche gli abbonati, recandosi in edicola con la loro copia del giornale e senza quindi pagare il sovrapprezzo del quotidiano. Una sciarpa creata proprio per l’occasione della finale: su uno dei due lati compare infatti una doppia immagine del trofeo, con la scritta «Sempre con te» al centro e la specifica «Finale di Coppa Italia - 15 maggio 2019». Sul retro, la scritta «Cuore nerazzurro», lo slogan che da sempre lega L’Eco di Bergamo e l’Atalanta.

In molti hanno già prenotato la sciarpa: una vera e propria caccia al gadget con già ben 10 mila richieste . Per prenotare la sciarpa è possibile fare richiesta direttamente nella propria edicola. Data la grande domanda il rifornimento proseguirà anche nei giorni successivi a sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA