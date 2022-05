Camminata Nerazzurra, già consegnate 9 mila maglie

È caccia alle magliette per partecipare alla 14ª Camminata Nerazzurra che prenderà il via domenica 5 giugno dal Sentierone, nel centro città. Nella sede del Centro Coordinamento Amici dell’Atalanta (preposto come sempre all’organizzazione) e nei 30 punti vendita dislocati a Bergamo e in provincia sono state già consegnate circa 9 mila maglie da indossare nella prossima edizione di nuovo allestita dopo gli ultimi due anni di stop a causa del Covid.

Sulla maglia la firma di Gasp

Per la marcia non competitiva 2022 sulla maglietta c’è ben visibile l’autografo di Gian Piero Gasperini, il mister che ha portato la squadra atalantina a competere nelle rassegne europee. Nel frattempo hanno risposto all’appello del club nerazzurro i 200 volontari richiesti per far sì che la Camminata si svolga al meglio sotto ogni punto di vista. Tuttavia se le sezioni dispongono di altre persone saranno ben accolte dando comunicazione alla segreteria degli Amici, contattando nella sede di via Ermete Novelli 8 gli incaricati Tullio Panza e Antonio Oldani.