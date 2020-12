Cassa Rurale, tonfo col Tortona

Troppo forte la capolista di A2 La Cassa Rurale si inchina di fronte alla capolista e imbattuta Tortona. Eloquente il risultato: 87-69.

Il pesante passivo è figlio di una prova parecchio sottotono sia di squadra sia in termini individuali. Del resto non si può concedere ad avversari titolati un Frazier fuori fase, autore di appena tre punti. Meno male che Sarto si è superato in precisione al tiro totalizzando 19 punti e che Borra ha recuperato una dozzina di rimbalzi altrimenti lo scarto avrebbe assunto proporzioni ancor più vistose.

Treviglio ha resistito sino a metà del secondo quarto per poi accusare il sovrastare del team ospitante sembrato peraltro in ottima condizione atletica. Vano il tentativo di coach Devis Cagnardi di scuotere le pedine sul parquet cambiando al tempo stesso qualche mossa tecnico-tattica.I parziali testimoniano lo strapotere dei locali: frazione iniziale 23-17, seconda 53-32, terza 69-46.

Il team della Bassa esce ridimensionato dalla trasferta piemontese? Crediamo di no, considerando il netto divario tra i giocatori a disposizione dei reciproci allenatori. In altri termini, l’obiettivo playoff in casa trevigliese ci sta, eccome, a patto di un immediato riscatto contro antagonisti dal medesimo livello».

