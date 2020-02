Domenica 16 Febbraio 2020

La match analysis: la Roma ha pressato, ma l’Atalanta di più. E i dati spiegano la «metamorfosi» del 2° tempo - 6 grafiche

Per l’Atalanta di Gasperini solito 3-4-1-2. Nessuna rotazione (soprattutto per quanto riguarda i tre d’attacco) in vista dell’impegno in Champions. Rispetto alla gara di Firenze, ...