Champions Night all’Edoné

Stasera la grande festa di Corner L’ora X sta per scoccare. Alle 20 di questa sera, all’Edoné di Redona, va in scena la «Champions Night», l’appuntamento speciale che Corner ha riservato ai suoi abbonati e ai lettori de L’Eco di Bergamo per celebrare a dovere la straordinaria stagione dell’Atalanta.

L’intento è naturalmente quello di condividere in modo originale la gioia per la storica qualificazione alla Champions League conquistata dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Il momento chiave dell’appuntamento sarà l’estrazione delle magie originali – e autografate – di Josip Ilicic, Papu Gomez e Duván Zapata, tra gli abbonati di Corner presenti. Per averle, chi è già abbonato deve dunque essere presente (scaricando il coupon ricevuto via email), mentre chi ancora non lo è deve abbonarsi al più presto , approfittando delle due offerte attive: 3,5 euro al mese con rinnovo automatico (https://scopricorner.ecodibergamo.it) oppure 45 euro per 15 mesi anziché 12 (camminatanerazzurra.ecodibergamo.it).

Ma quella di oggi sarà una serata di festa e di premi per tutti: in particolare per chi conosce la storia dell’Atalanta, perché durante la cena (menu con hamburger gourmet di Edoné, oppure menu vegetariano) Matteo de Sanctis e Roberto Belingheri condurranno un quizzone sulla storia dell’Atalanta, i cui partecipanti (estratti a sorte) dovranno rispondere a domande prima sull’ultima stagione, poi sul biennio precedente di Gasperini, quindi sull’«era Percassi» e infine sulla lunga storia dell’Atalanta. Le sfide saranno a eliminazione diretta.

Ospiti della serata saranno gli ex calciatori nerazzurri Marino Magrin e Luigino Pasciullo, e il direttore operativo dell’Atalanta, Roberto Spagnolo. L’invito è ovviamente aperto a tutti: per gli abbonati di Corner l’hamburger è offerto, per tutti gli altri la partecipazione costa 15 euro: il coupon è acquistabile su kauppa.it. Per informazioni e prenotazioni si può anche scrivere a corner@ecodibergamo.it.

