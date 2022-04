Chelsea, la cordata Wyss-Boehly in pole per l’acquisto. Pagliuca fuori dalla corsa

La cordata che fa capo a Todd Boehly è in pole per acquistare il Chelsea. Secondo «Sky Sports Uk», il consorzio guidato dal co-proprietario dei Los Angeles Dodgers e che gode del sostegno della Clearlake Capital sarà quello con cui verrà avviata una trattativa per la cessione del club londinese, messo in vendita da Roman Abramovich prima che il magnate russo venisse colpito dalle sanzioni del governo di Londra. La proposta di Boehly sarebbe stata preferita a quella dei consorzi che fanno riferimento rispettivamente a Martin Broughton, ex presidente del Liverpool e della British Airways, e Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics e neo azionista di maggioranza dell’Atalanta. Resta da capire se verrà presa in considerazione l’offerta presentata oggi da sir Jim Ratcliffe, il fondatore di Ineos e considerato l’uomo più ricco del Regno Unito. «Una fonte vicina ad Abramovich non ha escluso del tutto Ratcliffe dalla corsa – scrive il quotidiano britannico “The Guardian” – ma si prevede che il miliardario abbia comunicato il suo interesse troppo tardi a Raine, la banca americana che si occupa della vendita». Il quotidiano svizzero «Blick» dà addirittura per fatto il passaggio alla cordata di Boehly e di cui fa parte anche l’86enne magnate elvetico Hanjorg Wyss. Mancherebbero solo le firme e il via libera del governo di Londra visto che i beni di Abramovich sono stati congelati. Il consorzio svizzero-americano rileverebbe dunque il Chelsea per la cifra record di 3 miliardi di euro.