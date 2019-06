Claudia Cretti è tornata: bis tricolore

Più vicino il sogno delle Paralimpiadi A Marostica Cretti vince crono e gara in linea nella categoria C4 paralimpica.

Claudia Cretti non smette di stupire. Nel weekend (22-23 giugno) ha messo in tasca due titoli italiani nella categoria C4 paralimpica: sabato ha vestito la maglia tricolore della cronometro individuale, domenica si è ripetuta nella gara in linea. Due risultati che danno corpo alle speranze della 23enne campionessa di Costa Volpino di partecipare l’anno prossimo alle Paralimpiadi. Teatro della duplice impresa Marostica, nel Vicentino, con partenza e arrivo nella suggestiva Piazza degli Scacchi. Comprensibile la soddisfazione dell’atleta, dei familiari e di tutti gli sportivi che hanno seguito con trepidazione l’evolversi delle sue condizioni dopo la rovinosa caduta al Giro Rosa di due anni fa.

