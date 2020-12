Contro la Roma maglie Christmas Edition

Saranno messe all’asta con BgTv Una maglia grigia con fregi blu per celebrare la tradizionale asta di beneficenza natalizia sarà indossata dall’Atalanta domenica contro la Roma.

Un kit speciale per l’undicesima edizione del «Christmas Match» che sarà messo all’asta nel corso della trasmissione «TuttoAtalanta» sull’emittente locale Bergamo TV.

La maglia di quest’anno presenta lo stemma societario sul cuore inscritto nella sagoma dell’albero di Natale, in blu come gli sponsor Joma (tecnico), Plus 500, Radici Group (sotto il precedente) e Automha, quest’ultimo sulla manica sinistra sotto la scritta su tre livelli «Christmas Match - Atalanta VS Roma - 20 dicembre 2020». Sul retro, infine, sotto il colletto, «XMASMATCH 2020».

