Delusione Goggia: fuori nel Super G, aveva il miglior tempo. Seconda Elena Curtoni

Se da un lato c’è l’ennesima gioia per un’italiana sul podio, dall’altra c’è rammarico per l’uscita della bergamasca Sofia Goggia che, prima di saltare una porta nel tratto finale del tracciato, aveva realizzato il miglior tempo.

Quarto podio stagionale e pettorale rosso di specialità per Elena Curtoni, anche lei con il rammarico di non aver portato a casa la vittoria per un solo centesimo dietro all’austriaca Cornelia Huetter (1’26”83). È andato così il supergigante che ha aperto il weekend di Coppa del Mondo a Kvitfjell. Completa il podio di giornata Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti a Mikaela Shiffrin. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla Huetter, al termine di una gara all’attacco nella quale ha lasciato qualche decimo nella parte di scorrimento.