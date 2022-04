Dieci anni dalla scomparsa di Morosini. A Coverciano il ricordo con la sua maglia dell’Under 21

Proprio per questo anniversario, il Museo del Calcio ricorda il calciatore attraverso la maglia numero 5 indossata in occasione dell’Europeo Under 21 del 2009 disputato in Svezia. Morosini, scomparso prematuramente il 14 aprile del 2012 durante la partita Pescara-Livorno del campionato di Serie B, esordì con l’Under 21 nel settembre del 2006 e con la maglia degli «azzurrini» ha collezionato 18 presenze. La sua casacca è conservata al Museo del Calcio accanto a quella di un altro indimenticato giocatore come Davide Astori.

All’oratorio di Monterosso Il ricordo allo stadio di Bergamo Il ricordo allo stadio di Bergamo

Morosini, bergamasco di città del quartiere Monterosso, poco a nord dello stadio, vestiva la maglia del Livorno, in serie B, dopo aver giocato precedentemente con Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina e Padova facendo la trafila nelle nazionali azzurre dall’Under 17 all’Under 21.In nerazzurro vinse il campionato Allievi Nazionali nel 2002 senza mai esordire in prima squadra. Nato il 5 luglio 1986, era approdato all’Atalanta a 9 anni dopo i primi calci nella Polisportiva Monterosso.

«Di Piermario Morosini ho un ricordo straordinario, quando si parla di lui mi viene la pelle d’oca: sono stato testimone dei suoi successi, anche con la nazionale Under 21. Era un ragazzo d’oro. Purtroppo ho dovuto vivere anche quella giornata nera per il calcio italiano, per la sua famiglia e per tutti quando si è accasciato e ha perso la vita» ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricordando il calciatore.

Il ricordo a Livorno