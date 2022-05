Domenica 8 maggio torna la «Felice Gimondi», deviazione in Valle Imagna

La deviazione per la frana

I divieti in città

Sabato 7 maggio e domenica 8 maggio la zona dello stadio sarà soggetta a divieti a limitazioni. Sabato 7 maggio dalle 7 alle 24 sarà in vigore il divieto di sosta in via Marzabotto dove sarà in vigore il divieto di transito dalle 15 alle 24 (anche in via Nadi), così come in via del Lazzaretto, in piazzale Goisis, in via Fossoli e nella zona della Conca Fiorita. Domenica 8 maggio, giorno della corsa, sarà in vigore il divieto di transito dalle 6,30 alle 17 (e fino al termine della manifestazione) lungo il percorso nella direzione di andata e al ritorno da via da Stabello a piazzale Goisis. Chiusure e rallentamenti anche sulle strade della provincia coinvolte dal passaggio della Granfondo.