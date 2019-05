Domenica la Camminata nerazzurra Le iscrizioni già a quota diecimila

Domenica la Camminata nerazzurra

Cinque giorni al via della Camminata Nerazzurra, alla sua 13esima edizione consecutiva. Le iscrizioni (sei euro) hanno già superato quota 10 mila e il Centro Coordinamento Club Amici dell’Atalanta punta a raggiungere i 15 mila partecipanti: si tratterebbe del record assoluto.

Domenica 2 giugno la partenza è prevista per le ore 8,45 sul Sentierone, a dare il via al serpentone nerazzurro ci sarà il presidente Antonio Percassi, sempre presente all’evento. Il mondo Atalanta sfilerà per le vie del centro e di Città Alta colorato dalla maglietta speciale creata per l’occasione, quest’anno autografata dal capitano, il «Papu» Gomez. Tre i percorsi previsti, di 6, 10 e 17 chilometri.

Sabato 1° giugno, vigilia della Camminata, alle 10,30 in piazza Vittorio Veneto sarà inaugurato il Villaggio Nerazzurro. Durante la giornata i più piccoli si potranno esibire in prove di abilità su un campo di calcio sintetico, e nell’area saranno disponibili anche diversi gonfiabili.

Seguirà, alle 16,30 la tradizionale merenda con pane e nutella. Alle 17,30 la consegna ufficiale del ricavato della Camminata 2018 alle associazioni prescelte: il Club Amici in questi anni ha destinato alle diverse Onlus più di 500 mila euro. Alle 21, infine, spettacolo di danza urbana curata dalla BMusicSchool.

I punti-raccolta delle iscrizioni operativi in città e provincia sono sul sito www.camminata-nerazzurra.it), fa da capofila la sede degli «Amici», in via Ermete Novelli, 8, a Bergamo (tel. 035.213658). I partecipanti troveranno un coupon che garantirà un’offerta speciale per abbonarsi a Corner per 15 mesi al prezzo di un anno (45 euro).

