Elicottero precipita e prende fuoco

Muore la star dell’Nba Kobe Bryant Il sito «Tmz»: l’incidente in California, a bordo altri tre passeggeri e ll pilota: non ci sarebbero sopravvissuti.

La star della Nba Kobe Bryant è morto domenica 26 gennaio in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito «Tmz», secondo il quale Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sono morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi.

Il disastro nell’area di Calabasas, in California. Bryant, 41 anni, era in volo con altre tre persone quando l’elicottero – «Sikorsky S-76» – è precipitato. L’intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorritori non è servito a salvare nessuna delle cinque vittime. Secondo «Tmz.com», a bordo non era presente Vanessa Bryant, moglie dell’ex cestista. Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l’incidente. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles.

Bryant lascia, oltre alla moglie Vanessa, anche i loro quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato Capri. Tutti nomi che ricordano il nostro Paese, dove il campione aveva vissuto dai 6 ai 13 anni.

