Esordio agrodolce per Treviglio e Bergamo in Supercoppa

Agri dolce per le due bergamasche all’esordio della Supercoppa voluta dalla Lega Basket quando mancano tre settimane al via dei campionati. Ha passato il turno la Mascio che ha superato domenica al PalaFacchetti la pari categoria di serie A2 Piacenza (mercoledì 13 settembre seconda gara a Cremona, alle 20.30, contro la Juvi al PalaRadi). Passo falso, viceversa, per la BB14 sconfitta al PalaAgnelli dal Brianza (Monza).