Gasperini in diretta da Zagabria

Vivi on line l’atmosfera Champions La prima Champions League della storia dell’Atalanta sarà assoluta protagonista del nostro sito web e del palinsesto dell’emittente regionale Bergamo Tv. Si parte oggi alle ore 17,50 con «Anteprima Champions».

In studio Mariachiara Rossi con l’ex atalantino Luigino Pasciullo, in collegamento da Zagabria Matteo De Sanctis.

Trasmetteremo in diretta la conferenza stampa prepartita dell’allenatore Gian Piero Gasperini e l’allenamento di rifinitura della squadra nerazzurra allo stadio Maksimir. La trasmissione andrà in onda in replica alle 22 di martedì 17 settembre proponendo anche immagini della vigilia della squadra croata. Oltre ai collegamenti nelle varie edizioni dei telegiornali di Bergamo Tv, si proseguirà poi mercoledì alle ore 20 con «Diretta Champions» – per seguire la partita Dinamo Zagabria-Atalanta minuto per minuto – e giovedì alle 20,50 con l’analisi di «TuttoAtalanta Champions».

