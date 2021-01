Girone d’andata a «TuttoAtalanta»

e la Coppa Italia contro la Lazio La trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta come ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv.

La celebrazione dell’impresa di San Siro contro il Milan campione d’inverno, il bilancio del girone d’andata, la sfida di mercoledì 27 gennaio contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e gli ultimi giorni del calciomercato invernale saranno i temi principali della puntata di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta come ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

Ospiti dello studio condotto da Matteo De Sanctis saranno il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Zapperi, con Roberto Belingheri in collegamento. I telespettatori possono già scrivere i loro messaggi su questa Atalanta con sms al 335.6969423 ed e-mail a [email protected] oppure postare sulle pagine Instagram e Facebook di «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

