Gli atleti del Cus Bergamo fanno il pieno di medaglie ai Campionati nazionali

I premiati

Le gare delle discipline di Judo, Lotta, Karate, Lancio del disco, 100 mt ostacoli, Lancio del giavellotto, 100 mt corsa e Salto in alto hanno premiato: Martina Mariani con un bronzo nel Judo, Andrea Chiara Padoan con un argento nella Lotta, argento anche per Fabio Mazzoleni nel Karate, bronzo per Riccardo Bomei nel Karate, oro per Camilla Petruzzi nel Karate, bronzo per Megan Sorti nel Lancio del disco, oro per Erica Maccherone nei 100 mt ostacoli, bronzo per Emanuela Furesi nel Lancio del giavellotto, bronzo anche per Simone Bonfanti nel Lancio del giavellotto, oro per Roberto Rigali nei 100 mt corsa, oro per Nicholas Nava nel Salto in alto.