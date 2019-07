Grande serata allo stadio di Bergamo

Segui qui la diretta della festa È tutto pronto. La Curva Sud Morosini e il Settore ospiti apriranno alle 19 di giovedì 25 luglio per accogliere la squadra e il suo presidente: la diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo.

Il nostro sito, insieme a Bergamo Tv, seguirà in diretta il saluto dell’Atalanta ai tifosi al Gewiss Stadium di Bergamo, che sarà proposto anche all’interno della trasmissione «TuttoAtalanta Calciomercato», in onda dalle ore 21 su Bergamo Tv e condotta in studio da Carlo Canavesi. Sarà preceduta alle ore 19,50 (replica alle ore 22) da una nuova puntata della rubrica «Atalanta in campo» che sarà dedicata all’arrivo della Primavera dell’Atalanta nel ritiro precampionato in alta Val Seriana, con i contributi realizzati a Clusone da Matteo De Sanctis ed Elìsa Cucchi.

Sarà una grande festa e i tifosi accorreranno in tantissimi: i posti saranno accessibili fino a esaurimento. Con una buona notizia: lo Swansea City ha comunicato che l’amichevole di sabato 27 luglio alle ore 16 italiane tra la squadra gallese di casa e l’Atalanta sarà trasmessa in live streaming su Swans TV, il canale ufficiale dello Swansea City. Sarà possibile vedere la partita anche in Italia al costo di 5 sterline (5,61 euro). Sarà necessario iscriversi al sito www.swanseacity.com.

