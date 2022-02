«Grazie Michela, la tua Alzano ti ama»

Festa per la Moioli argento Olimpico -Foto/video Festa grande con 200 persone per l’arrivo della campionessa. Brindisi in Comune, corteo e fuochi d’artificio. «Tra 4 anni sarò ancora qui».

Buio, umido, freddo Non per lei, non per loro. «Purtroppo quest’anno non sono riuscita a portare a casa l’oro, ma brilla anche questo e non vedevo l’ora di tornare». Dice lei. Boato. «Questo» è l’argento che Michela Moioli porta al collo, sfiorandolo lieve come fosse un diamante. «Vai Michi», risponde la gente di Alzano che si è raccolta sotto il balcone della sala consiliare del Comune. Papà, mamme, nonne, bimbi piccoli sulle spalle, bimbi più grandi che corrono, tricolori che sventolano. La banda del Corpo musicale di Nese che suona l’inno di Mameli. Che accoglienza, Michela. E lei dal balcone si rimette idealmente sulla tavola.

Guarda il video dell’accoglienza di Alzano alla «sua» Moioli.

