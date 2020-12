Idea per le feste; l’offerta (con maxisconti)

per regalare Corner a Natale I regali possono essere sottoscritti e «spediti» fino al 27 dicembre. Prezzi da 15 a 50 euro, da 6 a 24 mesi

C’è ancora tempo per decidere di regalare Corner per Natale: l’offerta proseguirà fino al 27 dicembre, per dar tempo magari a qualche ritardatario di regalare in extremis un abbonamento a Corner. L’offerta, che sta riscuotendo il favore dei lettori, prevede la possibilità di regalare un abbonamento a Corner per 6 mesi a soli 15 euro (valore mensile 3,5 euro, dunque un risparmio di 6 euro), oppure per 12 mesi al prezzo di 30 euro (risparmio di 8,5 euro sulla tariffa ordinaria di 38,5), oppure per 2 anni al prezzo di 50 euro (e in questo caso il risparmio diventa addirittura di 27 euro).

Per sottoscrivere l’offerta occorre registrarsi preventivamente al sito de L’Eco di Bergamo, e poi scegliere la formula che si preferisce alla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it. Fatto questo e definito il pagamento, occorrerà solo stabilire la data e l’ora di «consegna» del regalo al destinatario, per mezzo di una mail che verrà inviata con un testo personalizzato.

