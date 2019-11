Il difensore Andrea Masiello

incontra i tifosi a Oriocenter Per chi volesse un autografo o salutare il calciatore atalantino l’appuntamento è per mercoledì 13 novembre alle 18.

Mercoledì 13 novembre, dalle 18 alle 19, il difensore dell’Atalanta, Andrea Masiello, incontrerà i tifosi nerazzurri al «Game 7 Athletics» al primo piano del centro commerciale Oriocenter. Non ci sarà invece Musa Barrow, contrariamente a quanto annunciato in precedenza dall’organizzazione eventi, perché convocato dalla nazionale gambiana per disputare i match contro l’Angola il 13 novembre e il Congo il 18 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA