Il Volley Bergamo inciampa a Busto Arsizio

Pallavolo. Le rossoblù non riescono a bissare il successo dell’andata e la E-Work strappa i tre punti che valgono l’aggancio in classifica.

Si comincia con Butigan, Partenio, Lorrayna, Lanier, Stufi, Gennari e il libero Cecchetto. Per Busto ci sono Degradi, Lloyd, Montibeller, Olivotto, Omoruyi, Zakchaiou e il libero Zannoni.

Più incisiva la E-Work, nel primo set, che ricuce con Omoruyi lo strappo iniziale di Bergamo e sale da 1-4 a 7-4. May prende il posto di Lanier e mette a segno un attacco e un ace per il 10-6. Si continua ad inseguire, Stufi e il muro di Gennari portano al -2 (12-10), Micoli mette in gioco prima Cagnin, poi Turlà e Frosini, ma Busto continua a mettere distanza con Montibeller malgrado i tentativi di Stufi e della rientrata Lorrayna di riprendere in mano il set. Finisce 25-17 per le padrone di casa.

Bergamo continua a faticare in fase d’attacco: non bastano Butigan (4, 75%) e Cagnin (3, 50%) per tenere il passo di Montibeller (5, 50%), Zakchaiou (6, 44%) e Omoruyi (4, 100%). Busto si porta sul due a zero (25-16).

Le rossoblù provano a invertire il senso di marcia del match, si portano a -1 dopo una combinazione di punti firmati May, Stufi e Frosini (16-15). Quando Busto prova di nuovo a scappare, si fa sentire Lanier (22-20) e con Frosini è di nuovo -1 (23-22). Ma Montibeller è implacabile e con 7 punti solo nel terzo parziale va a chiudere il match (25-22).

«Siamo molto rammaricate, perché venivamo da un periodo molto positivo, invece oggi non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco. Loro hanno spinto tanto, noi abbiamo fatto tanta fatica a muro, non siamo riuscite a trovare i tempi giusti. Potevamo battere più forte per metterle in difficoltà. Abbiamo sprecato un’occasione, però Busto è un’ottima squadra, era una partita importante per entrambe. Adesso lavoriamo per fare meglio nelle prossime» ha detto Giada Cecchetto..

Il prossimo turno

Domenica 26 febbraio alle 17, al Pala Intred, il Volley Bergamo 1991 affronterà la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Biglietti in prevendita sul circuito MIDA Ticket, dalle 15 di lunedì 20 febbraio.

E Work Busto Arsizio- Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

E Work Busto Arsizio: Degradi 5, Lloyd 2, Montibeller 20, Olivotto 8, Omoruyi 11, Zakchaiou 12, Zannoni (L); Stigrot 4, Battista, Monza, Colombo. N.e. Lualdi, Bressan. Allenatore: Musso

Volley Bergamo: Butigan 6, Partenio, Lorrayna 2, Lanier 6, Stufi 7, Gennari 3, Cecchetto (L); May 4, Cagnin 3, Frosini 7, Turlà. Bovo 1. N.e. Cicola (L). Allenatore: Micoli