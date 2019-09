Incidente a San Giovanni Bianco

Cade dalla moto, grave 56enne È intervenuto l’elisoccorso in Val Brembana per soccorrere un uomo caduto dalla moto che ha riportato ferite gravi.

Si è alzato in volo verso le 12.30 di sabato 154 settembre l’elicottero da Bergamo per soccorrere un 56enne in Val Brembana. L’uomo è caduto dalla moto in via Costa San Gallo a San Giovanni Bianco.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari arrivati con un’ambulanza e un’auto medica e poi lo hanno caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale di Lecco.

