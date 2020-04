«Insieme Bergamo rinascerà»

Il video dei bimbi di 40 società di minibasket Il minibasket bergamasco si è unito in questi giorni per realizzare un video in questo momento davvero difficile per la nostra provincia. Tra loro anche i campioni orobici Diego Flaccadori e Elisa Penna che hanno risposto subito all’iniziativa lanciata dal movimento cestistico bergamasco.

Un’iniziativa che ha coinvolto tutto il movimento cestistico bergamasco, un video di speranza e unità in un momento così difficile che viene dal cuore del nostro futuro i nostri bambini.

Ecco il post che accompagna il video:

«Quaranta società diverse hanno fatto squadra insieme per testimoniare la passione cestistica di Bergamo : in questo video li vedrete anche sbagliare....ma in fondo è proprio cosi che li vogliamo, incredibilmente imperfetti, ma sinceri e felici.

Stiamo soffrendo e sono giorni davvero tristi , ma c’è anche tanta speranza e luce. Ringraziamo con il cuore tutti i ragazzini e le società che ci hanno mandato con entusiasmo i loro video: ne abbiamo ricevuti tanti, davvero tanti.....ma non ci fermeremo qui perchè nelle prossime settimane ne pubblicheremo ancora... con altri ospiti speciali!

Insieme Bergamo Rinascerà!

Ps:grazie a Elisa Penna e Diego Flaccadori!»

