Kiev, fallita la tregua per evacuare i civili. La Cina: «Fermate i combattimenti»

Guerra in Ucraina In breve quello che è accaduto oggi sul fronte bellico.

Sono falliti i corridoi umanitari che dovevano consentire la messa in salvo della popolazione ucraina . La tregua, che doveva durare 5 ore, in realtà non c’è stata. Putin accusa: è colpa dei nazionalisti ucraini se l’evacuazione è fallita . Zelensky non ci sta e denuncia che quasi 10mila soldati russi sono stati uccisi». Evacuazione anche a Volnovakha tra caos e scambio di accuse. Russi avanzano, verso la conquista di un’altra centrale nucleare . Lunedì il terzo round dei negoziati tra Ucraina e Russia. Bennett vola a Mosca e incontra Putin.

Flop dei corridoi umanitari, la tregua non ha retto

Rifugiati in Polonia

(Foto di WOJTEK JARGILO) Le sanzioni alla Russia, così come l’imposizione di una «no fly-zone» sull’Ucraina, rappresentano una dichiarazione di guerra, è l’avvertimento a tutti i Paesi di Putin . Le forze russe sparano colpi di avvertimento per disperdere una protesta a Kherson a sostegno dell’integrità dell’Ucraina nel centro della città occupata. Il Cremlino annuncia ’misure straordinarie per economià mentre lascia anche PayPal. Lo zar esclude la legge marziale. L’Eufor annuncia che Jet francesi sorvoleranno i cieli della Bosnia mentre i russi arruolano mercenari siriani. Le forze armate ucraine hanno ripreso il controllo di Mykolayv , città portuale del sud, dove ieri erano entrati i russi.

Putin, sanzioni e no fly-zone «sono dichiarazione di guerra»

I servizi segreti ucraini uccidono un membro della delegazione negoziale ucraina, Denis Kireyev: «ha tradito» , divulgava informazioni alla Russia. Banchiere di grande esperienza. Dal 2006 al 2008, Kireev ha lavorato presso Scm Finance, con la carica di vicedirettore generale. Ha poi lavorato per l’azienda austriaca Group Slav AG Klyuyev. Dal 2006 al 2012 è stato anche componente del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank. Dal 2010 al 2014, in quota Klyuyev, ha ricoperto la carica di Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.

Militari russi catturati rispondono alle domande dei giornalisti

(Foto di STR)

007 ucraini uccidono il loro negoziatore: «Era spia di Mosca»

Anche la Cina chiede che «I combattimenti si interrompano il prima possibile , tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala». Durante un colloquio telefonico Wang Yi-Blinken la Cina chiede che prevalga una soluzione pacifica nel conflitto Ucraina-Russia attraverso il dialogo.

US Secretary of State Antony Blinken

(Foto di DAREK DELMANOWICZ)

Telefonata Wang-Blinken, la Cina: «Fermate i combattimenti»

Il numero di rifugiati in fuga dall’invasione russa potrebbe potenzialmente raggiungere 1,5 milioni entro questo fine settimana secondo il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. L’Onu stima che abbiano già lasciato l’Ucraina oltre 1,3 milioni di persone: ’crisi drammaticà senza precedenti dal conflitto mondiale. Dall’inizio della guerra in Ucraina sono entrati in Italia 11.323 profughi: 5.620 donne, 1.198 uomini e 4.505 minori .

Onu, entro il weekend 1,5 milioni di rifugiati

(Foto di ROMAN PILIPEY) Oggi nelle piazze di numerosi capitali e grandi città europee sono sventolate le bandiere gialle e azzurre insieme a quelle arcobaleno della pace. Tantissime le manifestazioni per protestare contro la guerra e l’invasione russa dell’Ucraina . Non solo a Roma, ma anche in Svizzera, Croazia, Thailandia e a Londra e Berlino, a centinaia di migliaia hanno sfilato. ’Cessate la guerra. Un’Europa di pacè ha mobilitato a Roma, in Piazza San Giovanni «oltre 50mila persone e più di 200 organizzazioni». Landini dal palco: fermare la guerra, costruire un nuovo modello sociale di sviluppo, ma anche abrogare la guerra».

Un’Europa di pace, a Roma in migliaia contro il conflitto

La Rai da oggi sospende i servizi giornalistici dei propri inviati e corrispondenti dalla Federazione Russa . a fronte della normativa russa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità. Per la stessa ragione anche l’Ansa sospende il flusso di notizie dalla sede di Mosca. Gli aggiornamenti saranno comunque forniti attraverso la sede centrale di Ansa e gli altri uffici di corrispondenza dell’Agenzia all’estero.

Ua manifestazione contro la guerra in Inghilterra

(Foto di MARK THOMAS)

La Rai sospende i servizi dei corrispondenti dalla russia

In un’edizione delle Paralimpiadi invernali condizionata dalla guerra e dalle decisioni di estromettere atleti russi e bielorussi, è l’Ucraina a sorprendere tutti nella prima giornata di gare a Pechino 2022 con tre medaglie d’oro e sette podi in totale che la portano in testa al medagliere davanti ai padroni di casa che seguono con due ori e otto medaglie. Per l’Italia, nessun podio nelle gare di sci alpino in cui erano impegnato gli azzurri e sconfitta all’esordio per la nazionale di sledge hockey.