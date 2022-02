Le forti nevicate non danno tregua: Simone Moro chiude il quarto tentativo di salita invernale al Manaslu «Oggi posso dire di aver passato un anno esatto della mia vita sul Manaslu» dice l’alpinista bergamasco sui social annunciando la fine della spedizione.

Si conclude il quarto tentativo di salita invernale al Manaslu di Simone Moro: «Oggi posso dire di aver passato un anno esatto della mia vita sul Manaslu» dice l’alpinista bergamasco sui social annunciando la fine della spedizione. «Tutti insieme, con gli sherpa, i compagni con cui abbiamo condiviso questa esperienza, abbiamo guardato in faccia la realtà e abbiamo deciso di chiudere qui» spiega Moro, partito per Katmandu, in Nepal il primo dicembre scorso con l’obiettivo di raggiungere gli 8.163 metri dell’ottava montagna più alta del mondo.

«Utilizziamo questo giorno di sole per impacchettare tutto perché già da stasera inizia a nevicare e continuerà poi domani e dopodomani. Il problema è che non si riesce veramente ad andare oltre Campo 1. Fino a Campo 1 si può tranquillamente perché è riparato, ma dopo, quando comincia la scalata vera e propria, il pericolo di valanghe è alto e il vento un vero problema. Se il meteo rimanesse stabile potremmo anche tentare, ma continua a nevicare».

