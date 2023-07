L’Atalanta inizia il campionato in trasferta. Si gioca domenica 20 agosto alle 18.30 al Mapei Stadium - Il calendario

Sono le date e gli orari delle prime quattro giornate dell’Atalanta, così come da programmazione diffusa dalla Lega Serie A: la nuova stagione partirà sabato 19 agosto alle 18.30 con il debutto dei campioni d’Italia del Napoli sul campo della neopromossa Frosinone. L’Atalanta sempre alle 18.30 incontrerà invece il Sassuolo fuori casa, al Mapei Stadium, ma domenica 20 agosto.

Quindi l’Atalanta giocherà sempre alle 18.30 anche per la seconda giornata, ancora in trasferta, a Frosinone sabato 26 agosto. Il debutto stagionale al Gewiss Stadium sarà poi contro il Monza, sabato 2 settembre alle 20.45. Alle 18 il fischio di inizio per l’Atalanta nella quarta giornata: domenica 17 settembre si giocherà Fiorentina-Atalanta