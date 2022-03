L’Atalanta presenta il gallese Congerton. Zappacosta ok per il Bayer Leverkusen

L’Atalanta, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario di Lee Congerton, originario del Galles, come Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. «Siamo sicuri - ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Percassi - che Congerton sarà un valore aggiunto nello sviluppo della dimensione internazionale del nostro Club e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare su di un profilo come il suo. La grande professionalità e l’approfondita conoscenza dell’ambiente calcistico di Congerton favoriranno certamente il processo di crescita di un’area che necessità di essere sempre più competitiva e all’avanguardia».

Quarantotto anni e già una grande esperienza

Quarantotto anni, Congerton ha accumulato già molta esperienza in diversi settori del mondo del calcio: allenatore dell’Under 18 gallese, direttore dell’Academy del Wrexham, tecnico delle giovanili del Liverpool, Chelsea dal 2011 al 2014 come Head of Youth and Senior Scouting, direttore tecnico dell’Amburgo, quindi il ritorno in Gran Bretagna come direttore sportivo del Sunderland, poi è stato al Celtic e, nel maggio 2019, è approdato al Leicester. Ora l’avventura a Bergamo.

Lee Congerton: «Società sana, in costante crescita»

«Quando Luca Percassi mi ha contattato - ha commentato Congerton sul sito ufficiale nerazzurro -, non ho avuto alcuna esitazione e ho subito risposto di sì. Conoscevo già molto bene il Club e la filosofia che lo contraddistingue. Una società sana, in costante crescita ma, nonostante questo, che non perde mai di vista le proprie origini e ha un’attenzione fuori dal comune nei confronti del proprio settore giovanile e del territorio. Posso solo dire che metterò tutta la mia passione e le conoscenze acquisite in questi anni a disposizione dell’Atalanta per renderla ancora più competitiva nel panorama calcistico internazionale».

Contro il Bayer Leverkusen fuori solo Zapata e Ilicic

Intanto l’Atalanta ha ripreso la preparazione a Zingonia dopo il ko contro la Roma, che ha complicato la corsa verso la qualificazione in Champions League, e l’obiettivo è rivolto al match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì 10 marzo al Gewiss Stadium.

Davide Zappacosta esce infortunato al 21’ del match contro la Roma

(Foto di Afb) La notizia di maggior rilevanza dal campo è che Davide Zappacosta, sostituito a Roma dopo 21’ a causa di un problema a un occhio (a causa di una pallonata non vedeva bene), si è allenato a parte, ma la sua situazione non preoccupa e l’esterno sarà disponibile per la sfida di Coppa contro i tedeschi, molto temibili perché sono terzi in Bundesliga e hanno appena costretto all’1-1 la corazzata Bayern a Monaco.

Con Zapata ko, è probabile che al centro dell’attacco sia utilizzato Pasalic che ha prestanza fisica, è bravo di testa e abile nell’inserimento

A meno di brutte notizie nei prossimi giorni, saranno dunque soltanto due i giocatori nerazzurri che dovranno saltare il match e si tratta del lungodegente Duván Zapata, ancora a Siviglia per curare l’infortunio muscolare, e di Josip Ilicic, indisponibile per motivi personali e proprio per questo motivo non inserito nella lista Uefa. C’è infatti da ricordare che rientrerà Rafael Toloi, che era squalificato in campionato.

Naturalmente l’assenza di Zapata è molto pesante perché la lacuna maggiore dell’Atalanta è l’improduttività offensiva derivante dalla mancanza in rosa di un centravanti di ruolo e di peso: ci sarebbe Muriel, che però sta attraversando un momento di forma molto negativo. E Miranchuk e Boga hanno caratteristiche diverse. Così contro il Bayer Leverkusen è probabile che al centro dell’attacco giocherà Pasalic, che pure non è un classico giocatore da area di rigore, e che aveva giocato bene contro la Samp, mentre sabato a Roma è stato dirottato sull’esterno e non ha inciso.