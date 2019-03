Luca Percassi: «Gasperini incedibile»

Intervista a tutto campo su L’Eco «I preliminari di Europa League? Firmo subito. La finale di Coppa Italia con un esodo bergamasco a Roma? In famiglia non ci pensiamo perché ci viene da piangere».

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, all’ultima sosta fa il punto portando notizie tra il dico-ma-non-dico a proposito di stadio, bilancio, futuro. E ribadendo il concetto con il quale la famiglia a ogni primavera cerca di tranquillizzare i bergamaschi: «La prossima Atalanta? Competitiva. Con Ilicic intoccabile, come tanti altri. E Gasperini pilastro». L’intervista su L’Eco di Bergamo di lunedì 25 marzo.

