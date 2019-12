Lunedì sera con TuttoAtalanta

l’asta delle maglie del «Christmas Match» Le maglie della super vittoria e un progetto benefico. Prende il via con TuttoAtalanta di lunedì 23 dicembre l’asta del tradizionale «Christmas Match».

La travolgente cinquina dell’Atalanta sarà celebrata anche da «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva in onda come ogni lunedì in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Ospiti in studio il procuratore Giorgio Parretti, gli ex atalantini Adelio Moro e Ulisse Paleni, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Giangavino Sulas. Prende il via e resterà aperta fino a dopo le feste l’asta benefica delle 22 speciali maglie verdi natalizie indossate e preparate dall’Atalanta nel «Christmas Match»: l’iniziativa giunge alla decima edizione, è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv ed il ricavato sarà devoluto al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.

I telespettatori possono già scrivere messaggi e domande con sms al 335.6969423 ed e-mail a tuttoatalanta@bergamotv.it oppure postare foto e video sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv». Conducono Matteo De Sanctis e Alessia Mora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA