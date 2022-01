Magica Sofia: la Goggia trionfa anche a Cortina Sesto trionfo stagionale per la campionessa bergamasca, prima anche alle Tofane. In gara per la sfera di cristallo assoluta.

Sofia Goggia comanda la discesa libera di Cortina D’Ampezzo, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La bergamasca, scesa con il pettorale 7, ferma il cronometro sul tempo di 1’06”98, che vale la prima piazza provvisoria dopo 30 pettorali (dei 51 al via). Seconda posizione momentanea per l’austriaca Ramona Siebenhofer (+0”20), davanti alla ceca Ester Ledecka (+0”26). Fuori dalla top-10 Elena Curtoni e Nicol Delago (14esime a pari merito), Federica Brignone (17esima) e Nadia Delago (18esima). Più indietro Francesca Marsaglia (28esima) e Marta Bassino (29esima). Per la Goggia è il sesto trionfo stagionale e una bella vittoria dopo la brutta caduta lo scorso weekend in Austria. La campionessa bergamasca ora può competere per la sfera di cristallo assoluta, considerando pure che Shiffrin e Vlhova non c’erano.

