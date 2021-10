Manchester-Atalanta, da venerdì biglietti in vendita: ecco cosa sapere Da venerdì 8 ottobre verranno messi in vendita libera 2 mila biglietti del Settore ospiti per assistere alla partita Manchester United-Atalanta, in programma mercoledì 20 ottobre con inizio alle 21 ora italiana (le 20 in Inghilterra) allo Stadio Old Trafford di Manchester.

I tagliandi saranno acquistabili online sul sito Vivaticket dalle 12 di venerdì 8 ottobre alle 19 di domenica 10 ottobre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare appositamente aperta venerdì 15 e sabato 16 dalle 12 alle 19. Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal Manchester United e valido per l’accesso al Settore ospiti.

Per ritirare il biglietto si dovranno esibire:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità, non sarà considerata valida la patente) e la sua fotocopia fronte/retro.

Sarà consentita la delega per il ritiro del tagliando. Chi ritira dovrà presentare:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– delega dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di riconoscimento dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di chi ritira (delegato).

AVVERTENZE

Coloro i quali non convertiranno il proprio documento di acquisto nel biglietto, nei termini e secondo le modalità sopra riportate, non avranno alcun diritto di ricevere in un secondo momento il tagliando per il settore ospiti dello stadio Old Trafford né al rimborso.

Il documento di acquisto generato online è incedibile e non rimborsabile.

I PREZZI

€ 54, secondo quanto stabilito dal Man Utd, a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

NUMERO MASSIMO DI BIGLIETTI ACQUISTABILI: 2 per acquirente, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.

I possessori del biglietto sono tenuti a verificare le modalità di espatrio e rientro dal Regno Unito. Atalanta BC declina ogni responsabilità derivante dal mancato o non corretto rispetto delle disposizioni presenti nei link indicati e, in generale, della normativa di volta in volta applicabile al riguardo.

Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2021 non sarà più possibile per la maggioranza dei cittadini Ue fare ingresso nel Regno Unito con la sola carta d’Identità, ma sarà invece necessario l’utilizzo di un valido passaporto. Come predisposto dalle guide fornite da gov.uk i cittadini Ue che risulteranno essere sprovvisti di un valido passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, potranno essere respinti alla frontiera. Solo i cittadini Ue in possesso di uno status all’interno dello Ee Settlement Scheme potranno continuare ad utilizzare la Carta d’Identità per viaggiare fino al dicembre 2025. Il presente documento id cards factsheets in lingua inglese propone una serie di risposte alle domande più comuni su questa misura in vigore dal 1° ottobre.

Per ogni ulteriore informazione si può inviare un’email all’indirizzo [email protected]

