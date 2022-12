Martedì 20 dicembre con «L’Eco» l’album e le figurine dei nerazzurri

Martedì 20 dicembre con L’Eco di Bergamo, in edicola, sarà in omaggio l’album di figurine dell’Atalanta 2022/23 con le prime 24 immagini delle 254 previste. Le altre saranno in vendita in bustine da 5, che costeranno 80 centesimi l’una. Le pagine sono 48, tutte a colori.