Martedì 20 dicembre in regalo con «L’Eco di Bergamo» l’Album e 20 figurine dei nerazzurri

Martedì 20 dicembre scatta la collezione di figurine più nerazzurra che ci sia: in omaggio con «L’Eco di Bergamo», in edicola, ci sarà l’album di figurine dell’Atalanta 2022/23. Quarantotto pagine a colori, con la rosa completa della squadra di oggi, una parte storica con tutte le avventure nelle coppe europee e un’altra dedicata alle coreografie dei tifosi : le pagine sono 48, tutte a colori, e l’album è formato da 254 figurine, 24 delle quali subito allegate al raccoglitore. Le bustine sono acquistabili in tutte le edicole sempre da martedì prossimo, 20 dicembre: ognuna costa 80 centesimi e contiene cinque figurine .

La copertina dell’album, con sfondo nerazzurro, presenta in grande il logo dell’Atalanta e scene di esultanza dopo un gol: s i vedono Ademola Lookman, Luis Muriel, Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pasalic, Teun Koopmeiners e Rafael Toloi. La realizzazione è curata da Erredi Grafiche Editoriali di Genova. Un modo per seguire l’Atalanta da vicino, per tutti gli appassionati più e meno giovani: in una fine d’anno senza la squadra nerazzurra, si può così iniziare a pensare alle prossime partite incollando le facce dei propri beniamini di oggi e rivivendo le emozioni di ieri.