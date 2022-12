Martedì in regalo con «L’Eco» album e figurine dei nerazzurri

Martedì 20 dicembre scatta la collezione di figurine più nerazzurra che ci sia: in omaggio con L’Eco di Bergamo, in edicola, ci sarà l’album di figurine dell’Atalanta 2022/23 (in formato 24x29,7). Quarantotto pagine a colori, con la rosa completa della squadra di oggi, una parte storica con tutte le avventure nelle coppe europee e un’altra dedicata alle coreografie dei tifosi: l’album è formato da 254 figurine, 24 delle quali subito allegate (gratis) al raccoglitore.

Le bustine sono acquistabili in tutte le edicole sempre da martedì: ognuna costa 80 centesimi e contiene cinque figurine. La copertina dell’album, con sfondo nerazzurro, presenta in grande il logo dell’Atalanta e scene di esultanza dopo un gol: si vedono Ademola Lookman, Luis Muriel, Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pasalic, Teun Koopmeiners e Rafael Toloi.

All'interno ad ogni giocatore è dedicata una pagina, con più pose: il volto, lui in azione, i suoi dati anagrafici e altro che scoprirete. La sezione dedicata alle coppe europee abbraccia tutte le competizioni internazionali cui l'Atalanta ha partecipato nella sua storia: spiccano ovviamente gli anni di Mondonico e Stromberg, oltre a quelli dell'era Gasperini. Nelle ultime pagine dell'album spazio a quello che accadrà nel prosieguo della stagione: quindi verranno stampate e distribuite le figurine degli eventuali nuovi arrivati dal mercato di gennaio e a quelle degli highlights delle sfide del 2023.

La realizzazione è curata da Erredi Grafiche Editoriali di Genova. L’editore ha pensato anche a chi non abita in Bergamasca e desidera fare la raccolta: in questo caso ci si può rivolgere all’edicola online per richiedere album e bustine: basta cliccare www.erredigrafiche.it. E da marzo si potranno acquistare le figurine mancanti, seguendo le istruzioni riportate sull’album.