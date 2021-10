Mascio, bloccata la capolista Udine: grande spettacolo al PalaFacchetti Alla Mascio l’onore di aver costretto la corazzata e capolista Udine a perdere l’imbattibilità, confezionata nei tre turni precedenti.

Grande spettacolo al PalaFacchetti dal finale vietatissimo ai sofferenti di cuore (79-76 il risultato). Sì, perchè a un minuto e mezzo dal termine le contendenti viaggiavano ancora sul 73 pari. A sbloccare il punteggio la provvidenziale bomba di uno scatenato Rodriguez: tre punti magici ovvero un margine blindato fino alla sirena.

La frazione iniziale aveva certificato il 22-22 con leggero vantaggio trevigliese (47-43) all’intervallo lungo. 63-60 al trentesimo minuto ed analago equilibrio durante l’ultimo e decisivo quarto. A livello individuale la palma del migliore se l’è messa in saccoccia Rodriguez (22 punti) con altri tre trevigliesi in doppia cifra: Potts (17) capitan Reati e Sacchetti (12 punti ciascuno).

La Mascio si è fatta applaudire dai numerosi supporter sugli spalti (notevole il loro contributo) soprattutto per la mentalità con cui ha affrontato l’attesa sfida in maniera ininterrotta. Le pedine alternate con acume tattico da coach Carrea si sono mosse sul parquet amico con immensa generosità, rispondendo in pieno anche ai piani tattici escogitati in settimana. Un successo che rigenera pertanto il team della Bassa mettendo a tacere coloro che avevano arricciato il naso di fronte al paio di sconfitte nelle tre gare disputate nell’avvio del torneo.

Una cosa è certa: l’aver bloccato una delle maggiori candidate al salto di categoria ripropone la stessa Mascio a rincorrere il medesimo traguardo. Prossimo impegno, sabato 30 ottobre a Milano contro l’Urania che naviga nei bassifondi della graduatoria.

